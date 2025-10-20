PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Hausfassade beschmiert - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 15 Uhr bis Montag 06.30 Uhr haben derzeit Unbekannte In der Klinge eine Hausfassade mit schwarzer Lackfarbe beschmiert. In der Größe von etwa 300 cm mal 140 cm brachten die Täter die Aufschrift "F.R.25" auf. Der durch das Graffito entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0273019

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

