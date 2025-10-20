Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt

Donndorf (ots)

Zwei Pkw befuhren die Landstraße 1215 aus Richtung Donndorf in Richtung Wiehe. An der Abzweigung nach Langenrode verlangsamte der Vorausfahrende seine Fahrt, weil er abbiegen wollte. Der Nachfolgende bemerkte die nicht rechtzeitig und fuhr auf den Vordermann auf. In dessen Fahrzeug verletzt dich die Beifahrerin leicht, welche anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht wurde. Das Fahrzeug des Auffahrenden musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein.

