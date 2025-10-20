PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht des Schornsteinbrandes bestätigte sich nicht

Bad Langensalza (ots)

In der Rathausstraße kam es am Sonntagnachmittag aus einem Schornstein zu einer erheblichen Rauchentwicklung, bei der der Verdacht eines Schornsteinbrandes bestand. Durch die Überprüfungen von Feuerwehr und Schornsteinfeger konnte der Verdacht nicht bestätigt werden. Vielmehr fiel bei der Prüfung auf, dass der Ofen hätte nicht betrieben werden dürfen. Durch den Schornsteinfeger wurde folglich das Betreiben des Ofens untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:38

    LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag begegneten sich gegen 17.55 Uhr in der Kranichstraße zwei Fahrzeuge, auf Höhe des Haupteingangs einer Einkaufspassage, im Gegenverkehr. Ein schwarzer Mercedes Mittelklassewagen kam in den Gegenverkehr, sodass ein weißer Mercedes stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter dem weißen Fahrzeug fahrendes blaues, derzeit unbekanntes Auto musste ebenfalls eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:35

    LPI-NDH: Temposünder ertappt

    Sondershausen (ots) - Am Sonntag betrieb die Technische Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen eine Geschwindigkeitsmessstelle. Bei einem Durchlauf von etwa zweitausend Fahrzeugen fertigte die Messtechnik bei mehr als 130 Fahrzeugführern ein Bild an, da diese die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nicht eingehalten hatten. Etwa die Hälfte der Ertappten muss nun mit Bußgeldern und Einträgen ins ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:31

    LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Mühlhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Kuttelgasse. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerschnitt ein derzeit unbekannter Täter mehrere Seitenplanen eines Pavillons sowie die Kabel an einer Lichtbrücke. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen der Tat werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren