Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht des Schornsteinbrandes bestätigte sich nicht

Bad Langensalza (ots)

In der Rathausstraße kam es am Sonntagnachmittag aus einem Schornstein zu einer erheblichen Rauchentwicklung, bei der der Verdacht eines Schornsteinbrandes bestand. Durch die Überprüfungen von Feuerwehr und Schornsteinfeger konnte der Verdacht nicht bestätigt werden. Vielmehr fiel bei der Prüfung auf, dass der Ofen hätte nicht betrieben werden dürfen. Durch den Schornsteinfeger wurde folglich das Betreiben des Ofens untersagt.

