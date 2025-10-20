PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Nordhausen (ots)

Am Sonntag begegneten sich gegen 17.55 Uhr in der Kranichstraße zwei Fahrzeuge, auf Höhe des Haupteingangs einer Einkaufspassage, im Gegenverkehr. Ein schwarzer Mercedes Mittelklassewagen kam in den Gegenverkehr, sodass ein weißer Mercedes stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter dem weißen Fahrzeug fahrendes blaues, derzeit unbekanntes Auto musste ebenfalls eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Bei dem blauen Fahrzeug könnte es sich um einen Kleinwagen des Herstellers Skoda gehandelt haben.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermittelt wegen des Verdachtes der Verkehrsgefährdung und suchen Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Ebenso werden Personen gesucht, die Angaben zu dem blauen Fahrzeug und deren Fahrer oder Fahrerin machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0272040

