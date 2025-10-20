Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe gefasst

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21.06 Uhr zu einem Diebstahl in einer Tankstelle im Pulverhausweg. Zwei Männer betraten den Verkaufsbereich, von denen einer etwas an der Kasse Bezahlte, während der zweite mehrere Getränkedosen an sich nahm. Anschließend verließen die beiden Täter mit ihrer Ware die Tankstelle, ohne für diese zuvor gezahlt zu haben. Eine Mitarbeiterin alarmierte daraufhin die Polizei.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen konnten die Gesuchten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen feststellen. Neben dem Beutegut konnten bei einem der Täter mehrere verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz gefunden werden. Die Beute wurde herausgegeben und ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

