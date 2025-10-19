PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Mühlhausen (ots)

Am 19.10.2025 meldete um 12:00 Uhr ein aufmerksamer Passant, dass er in Mühlhausen am Goetheweg Ecke Poetenstieg eine Geldkassette gefunden habe. Es schien als gehöre diese zu einem Zigarettenautomaten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten unweit vom Auffindeort einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten feststellen.

Wie lange dieser sich schon in einem aufgebrochenen Zustand befindet, ist bisher unklar. Haben Sie Hinweise zur Tat oder zur Tatzeit, melden Sie diese bitte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

