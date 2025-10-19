Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger meldet Verkehrsunfall

Greußen (ots)

Der 70jährige Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Landstraße 1041 von Wasserthaleben kommend in Richtung Greußen. Nach Durchführen einer Linkskurve kommt der Fahrer mit dem Pkw, aufgrumd tiefstehender Sonne, von der Fahrbahn ab und kollidiert folgend mit der Leitplanke. An Pkw und der Leitplanke entstehen Sachschaden im Höhe von insgesamt mindestens 1500, - EUR. Der Fahrer bleibt zum Glück unverletzt und setzt seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst einige Zeit später informatiert er die Polizei über den Unfall.

