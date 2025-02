POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus in Bracht-Alst

Willich-Neersen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es auch in Willich-Neersen zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Hauptstraße, nachdem sich zuvor ein annähernd identischer Fall in Schwalmtal ereignet hatte. Auch in Willich schlugen die beiden männlichen Täter eine Scheibe ein, auch hier wurden sie von Zeugen angesprochen, worauf sie auch diesmal mit einer Pistole in die Luft schossen. Anschließend flüchteten ...

