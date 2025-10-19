PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht!!!

Greußen (ots)

In der Zeit vom 16.10.2025, 16:00 Uhr bis 17.10.2025, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume des Seniorenzentrums in Greußen, Am Waidhof ein und entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Dabei wurde auch Sachschaden an Türen und Fenstern in einer geschätzten Höhe von 500,-EUR verursacht.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe!!!

Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder im Objekt wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes oder der entwendeten Geldkassetten machen?

Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, sind aufgerufen, sich bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

