Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am 19.10.2025 gegen 04:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld einen 29jährigen Fahrzeugführer eines PKW VW Golf in Leinefelde, Breitenhölzer Straße. Bei der Kontrolle wurde mit dem Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Cannabis ergab. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

