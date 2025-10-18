PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonabzocke Birkungen

Nordhausen (ots)

Am 17.10.2025 meldete sich gegen 17:00 Uhr ein 40jähriger Mann bei der PI Eichsfeld. Er erhielt einen dubiosen Anruf einer Gewinnspielfirma. Sein 83jähriger Opa hätte angeblich vor einiger Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen, für welches nun die Kosten von 800,-EUR zu begleichen wären. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Durch die Polizei wurde Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

