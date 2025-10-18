Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Leinefelde
Nordhausen (ots)
Am 17.10.2025 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr von einem grauen Pkw VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen WBS-KI 71. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Leinefelde / Stormstraße 10 abgestellt.
