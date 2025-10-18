PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 17.10.2025 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr von einem grauen Pkw VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen WBS-KI 71. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Leinefelde / Stormstraße 10 abgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

