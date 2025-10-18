PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 17.10.2025 / 22:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 49jährigen Fahrer eines Lkw Kia Sorento. Dieser war mit seinem Fahrzeug in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

