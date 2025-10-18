Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde
Nordhausen (ots)
Am 17.10.2025 / 22:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 49jährigen Fahrer eines Lkw Kia Sorento. Dieser war mit seinem Fahrzeug in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
