Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitfahndung: Wer erkennt die abgebildete weibliche Person?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lipprechterode (ots)

Bereits am Dienstag, dem 19.08.2025, kam es zwischen 11.20 Uhr und 11.29 Uhr zu einem Diebstahl in der Hauptstraße. In diesem Zeitraum betrat eine derzeit unbekannte Täterin widerrechtlich ein Haus und entwendete dort Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss verließ die Unbekannte mit der Beute den Tatort. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein.

Der Polizei liegen Bilder und Überwachungsvideos der unbekannten Täterin vor. Diese wird wie folgt beschrieben:

- weibliche Person - mittleres Alter - weiße Hose - weißes Oberteil - weißes Basecap - rosa Halbschuhe - schwarze Umhängetasche.

Die Haare erscheinen dunkel und mittellang, welche wahrscheinlich unter das Basecap gesteckt wurden.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen fahnden nach der Frau und suchen Zeugen, die Angaben zur abgebildeten unbekannten weiblichen Täterin oder weitere sachdienliche Angaben machen können? Ist diese Person bereits bei ähnlich gelagerten Delikten oder am Tattag in der Ortslage von Lipprechterode oder umgebenen Ortschaften auffällig gewesen?

Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0239410

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell