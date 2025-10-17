PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitfahndung: Wer erkennt die abgebildete weibliche Person?

LPI-NDH: Öffentlichkeitfahndung: Wer erkennt die abgebildete weibliche Person?
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lipprechterode (ots)

Bereits am Dienstag, dem 19.08.2025, kam es zwischen 11.20 Uhr und 11.29 Uhr zu einem Diebstahl in der Hauptstraße. In diesem Zeitraum betrat eine derzeit unbekannte Täterin widerrechtlich ein Haus und entwendete dort Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss verließ die Unbekannte mit der Beute den Tatort. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein.

Der Polizei liegen Bilder und Überwachungsvideos der unbekannten Täterin vor. Diese wird wie folgt beschrieben:

   - weibliche Person
   - mittleres Alter
   - weiße Hose
   - weißes Oberteil
   - weißes Basecap
   - rosa Halbschuhe
   - schwarze Umhängetasche.

Die Haare erscheinen dunkel und mittellang, welche wahrscheinlich unter das Basecap gesteckt wurden.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen fahnden nach der Frau und suchen Zeugen, die Angaben zur abgebildeten unbekannten weiblichen Täterin oder weitere sachdienliche Angaben machen können? Ist diese Person bereits bei ähnlich gelagerten Delikten oder am Tattag in der Ortslage von Lipprechterode oder umgebenen Ortschaften auffällig gewesen?

Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0239410

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Hauswand verunstaltet

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag wurde gegen 16 Uhr ein Graffiti an einer Hauswand in der Kranichstraße entdeckt. Aktuellen Ermittlungen zu Folge brachten unbekannte Täter mit rote Farbe kyrillische Schriftzeichen und Symbole an der Hauswand an. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten sich an Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden. Aktenzeichen: 0270588 Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Baustelle wird zum Ziel von Dieben - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Auf einer Baustelle am Taschenberg kam es im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 9.30 Uhr zu einem Diebstahl. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zur Baustelle und entwendeten dort Materialien im Wert von mehreren hundert Euro. Danach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Container und ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Zustellfahrzeug auf Abwegen

    Bad Tennstedt (ots) - Während der Zustellung von Postsendungen verließ eine Zustellerin ihr Fahrzeug und entfernte sich kurzweilig von diesem. Wenig später fand sie das Auto nicht an seinem angedachten Platz wieder. Dieses hatte sich derweilen verselbständigt und kam nach dem herabfahren einer Böschung in einem Garten zum Stehen. Personen kamen bei der herrenlosen Irrfahrt nicht zu Schaden. Das Fahrzeug musste von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren