Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle wird zum Ziel von Dieben - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Auf einer Baustelle am Taschenberg kam es im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 9.30 Uhr zu einem Diebstahl. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zur Baustelle und entwendeten dort Materialien im Wert von mehreren hundert Euro. Danach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Container und nahmen dort mehrere Gegenstände an sich, deren Wert im niedrigen dreistelligen Bereich lag. Außerdem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute den Tatort.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Die Polizei in Nordhausen bittet Zeugen sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0270350

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

