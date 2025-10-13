Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann kann 3.400 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

Weil am Rhein

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am Freitagabend (10.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den syrischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Trunkenheit im Verkehr verhängte ein Gericht im Jahr 2024 eine Geldstrafe gegen den 37-Jährigen. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den geforderten Betrag in Höhe von 3.400 Euro nicht bezahlen und muss nun eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

