PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann kann 3.400 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am Freitagabend (10.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den syrischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Trunkenheit im Verkehr verhängte ein Gericht im Jahr 2024 eine Geldstrafe gegen den 37-Jährigen. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den geforderten Betrag in Höhe von 3.400 Euro nicht bezahlen und muss nun eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte gescheitert

    Weil am Rhein (ots) - Ein Mann ist beim Versuch mit einem gefälschten rumänischen Dokument nach Deutschland einzureisen, an der Kontrolle der Bundespolizei gescheitert. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen. Der moldauische Staatsangehörige befand sich am frühen Samstagmorgen (11.10.2025) in einem aus der Schweiz kommend Fernbus. Am Grenzübergang in Weil am ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Gesuchter Mann am Hauptbahnhof gefasst

    Freiburg (ots) - Ein seit neun Tagen mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Er war nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Am Donnerstagmittag (09.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den 29-Jährigen am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisgau. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vorführungshaftbefehl bestand. Der Mann, der wegen Diebstahls ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:02

    BPOLI-WEIL: Europäischer Haftbefehl vollstreckt

    Neuenburg (ots) - Ein seit über einem Jahr mit Europäischen Haftbefehl gesuchter Mann, konnte bei der Einreise aus Frankreich festgenommen werden. Am Mittwochmorgen (08.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls, den 27-Jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Bei der Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen, stellte sich heraus, dass der Mann von den rumänischen Behörden mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren