Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Mann am Hauptbahnhof gefasst

Freiburg (ots)

Ein seit neun Tagen mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Er war nicht zur Hauptverhandlung erschienen.

Am Donnerstagmittag (09.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den 29-Jährigen am Hauptbahnhof in Freiburg im Breisgau. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vorführungshaftbefehl bestand. Der Mann, der wegen Diebstahls verdächtig ist, war unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben, weshalb der Haftbefehl erlassen wurde. Es erfolgte die Vorführung bei dem zuständigen Amtsgericht und im Anschluss die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

