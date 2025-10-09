Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Fahrraddieb muss ins Gefängnis

Freiburg (ots)

Mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad wurde ein 25-Jähriger durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in einem Zug am Hauptbahnhof Freiburg festgenommen.

Am Dienstagmittag (07.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den marokkanischen Staatsangehörigen in einem stehenden Nahverkehrszug am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des Mannes wurden drei Fahndungsausschreibungen festgestellt. Wegen Diebstahls bestand ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen. Zudem bestand eine Ausschreibung der Identität als ausreisepflichtiger Ausländer sowie zur Aufenthaltsermittlung wegen Asylgesetz. Weiter stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrrad nicht dem Mann gehörte und mutmaßlich gestohlen wurde. Der 25-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Aufgrund fehlender Ausweisdokumente und keinem Nachweis für einen legalen Aufenthalt wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Mann zur Verbüßung der 18-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

