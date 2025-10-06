PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte Frau muss ins Gefängnis

Laufenburg (ots)

Am Freitagabend (03.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des BAZG (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit) die deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Laufenburg (Baden). Bei der Überprüfung durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass die 49-Jährige seit 2023 mit Haftbefehl gesucht wird. Wegen Betruges war die Frau zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vor Ort festgenommen, da sie die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro nicht bezahlen konnte. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

