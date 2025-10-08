Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall am Haltepunkt Marbach-Ost

Villingen-Schwenningen/Marbach (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall am Haltepunkt Marbach-Ost. Eine Unstimmigkeit über die Möglichkeit der Fahrradmitnahme endete mit einem beschädigten Fahrrad.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte ein 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Donnerstag, den 2. Oktober 2025 gegen 18:14 Uhr am Haltepunkt Marbach-Ost den Zug in Richtung Villingen mit seinem Fahrrad besteigen. Über den Zuglautsprecher sei mitgeteilt worden, dass keine Fahrradmitnahme möglich ist. Nach Einschätzung des 54-Jährigen soll eine Mitnahme möglich gewesen sein. In der Folge soll es zu keiner Einigung mit dem Lokführer, einem 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen, gekommen sein. Laut Aussage des Geschädigten soll sein Fahrrad, welches er an den Zug gelehnt habe, beim Anfahren des Zuges zwischen Zug und Bahnsteig gefallen und beschädigt worden sein.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Für die Bundespolizei ist besonders von Interesse, wie voll der Zug am Haltepunkt Marbach-Ost war und ob das Fahrrad des Geschädigten erkennbar an den Zug gelehnt war. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

