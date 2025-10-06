PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter muss 3.700 Euro bezahlen

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze kontrollierte die Bundespolizei ein mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann. Da er vor Ort die offene Geldstrafe beglich, entging er einer Haftstrafe.

Am Sonntagabend (05.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Frankreich wohnhaften Mann zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verhängten zwei Gerichte jeweils eine Geldstrafe gegen den 21-Jährigen. Dieser bezahlte die gesamte Summe und ersparte sich somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

