POL-PDNR: Körperverletzung nach Streitigkeit

Rheinbrohl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.06.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Hauptstraße in Rheinbrohl, in deren Verlauf der 46-jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten ins Gesicht schlug. Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass der 46-Jährige das geparkte Fahrzeug des 37-jährigen Geschädigten mit Mayonnaise einschmierte. Als ihn der Fahrzeugbesitzer daraufhin zur Rede stellen wollte, kam es zum Streit. Der wohnsitzlose 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen; am Fahrzeug entstand keine Beschädigung.

