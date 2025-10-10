Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Neuenburg (ots)

Ein seit über einem Jahr mit Europäischen Haftbefehl gesuchter Mann, konnte bei der Einreise aus Frankreich festgenommen werden.

Am Mittwochmorgen (08.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls, den 27-Jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Bei der Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen, stellte sich heraus, dass der Mann von den rumänischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde. Zuständigkeitshalber wurde der Mann der Bundespolizei übergeben. Am 9. Oktober 2025 erfolgte die Vorführung bei dem zuständigen Amtsgericht, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet der Mann nun bis zur abschließenden Entscheidung über die Auslieferung nach Rumänien.

