Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall im Regionalzug

Tiengen (ots)

Durch die Anwendung von Gewalt sollen sich drei Jugendliche einer Fahrkartenkontrolle entzogen und ein vierter Unbekannter den Zugbegleiter getreten haben. Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr sollen drei Jugendliche im RE3056 von Erzingen in Richtung Waldshut durch den Zugbegleiter im Rahmen der Fahrkartenkontrolle kurz vor Tiengen in einer Toilette angetroffen worden sein. Nach dem die Drei angegeben haben sollen keine Fahrkarte zu haben, soll einer der Jugendlichen den Zugbegleiter gewaltsam weggestoßen zu haben. Anschließend soll sich ein bislang unbeteiligter Jugendlicher eingemischt und den Zugbegleiter ebenfalls angegriffen zu haben. In der Folge sollen die Jugendlichen nach dem Geschädigten getreten haben und flüchteten am Haltepunkt Tiengen aus dem Zug. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell