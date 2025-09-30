Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einbrecher kommt über den Keller

Am Sonntag oder Montag brach ein Unbekannter in eine Gaststätte und Wohnung in Süßen ein.



Ein Unbekannter brach in der Zeit von 23.30 Uhr bis 10 Uhr eine Kellertür eines Gebäudes in der Johann-Georg-Fischer-Straße auf. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem begab sich der Einbrecher die Gaststätte und in die im Obergeschoß befindliche Wohnung. Dabei stieß der Dieb auf Bargeld. Währenddessen schlief die Bewohnerin und hatte wohl von dem Einbruch nichts mitbekommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Süßen (Tel. 07162/939343) sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat zwischen 23 und 10 Uhr verdächtige Personen in der Johann-Georg-Fischer-Straße gesehen? - Wer hat zwischen 23 und 10 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Johann-Georg-Fischer-Straße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden dort informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.



