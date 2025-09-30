Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Raub auf Tankstelle

Am Montag überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Ehingen.

Um 21.30 Uhr betrat ein unbekannter und maskierter Mann eine Tankstelle in der Blaubeurer Straße. Er bedrohte den alleine anwesenden 27-jährigen Mitarbeiter mit einem schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte erkannte wohl, dass die Waffe nicht echt war und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Nach einem Handgemenge zwischen Täter und Mitarbeiter flüchtete der Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Glockenplatz.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch unentdeckt. Der etwa 16 bis 18 Jahre alte männliche Täter war mit einer weißen Jacke mit Kapuze bekleidet, etwa 175 cm groß und sehr schlank. Unter seiner Kapuze trug er ein schwarzes Basecap. Zudem war er mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Bereits am Sonntag überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Ehingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6127214). Ob es sich dabei um denselben Täter handelt ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

