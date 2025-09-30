Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Falscher Polizist

Am Montag beendete ein Senior das Telefonat bei einem Betrugsversuch.

Ulm (ots)

Im Laufe des Abends erhielt der Senior einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizist und teilte einen vermeintlichen Einbruch in der Nachbarschaft mit. Er erkundigte sich, ob der Senior Wertsachen im Hause hätte. Der Angerufene durchschaute den Betrugsversuch und beendete das Telefonat und informierte die richtige Polizei.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell