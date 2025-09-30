Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Brand in Gebäude

Hoher Sachschaden entstand am Montag in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 18.20 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Aus einem Gebäude in der Bächinger Straße wurde zunächst starker Rauch gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte fuhren zu dem mittlerweile in Vollbrand befindlichen Gebäude. Die Bewohnerfamilie hatte das Gebäude unverletzt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen brach in einer Scheune ein Feuer aus und griff auf das anliegende Wohnhaus über. Da die Brandursache noch unklar ist, wurde das Brandobjekt durch die Polizei beschlagnahmt. Eine erste Begehung soll im Laufe des Dienstags erfolgen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

