Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 11.-13.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw

Am Samstag, um 3.28 Uhr, kam in der Kreisstraße in Bockhorn (K 103) ein 48-jähriger aus Westerstede mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und steckte im Graben fest. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es nicht sein Pkw war und er diesen unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Weiterhin besaß der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Einen Alkoholtest verweigerte er zunächst. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt, musste aber aufgrund seiner Alkoholisierung in der Polizeizelle ausnüchtern, wo er um 8.30 Uhr einem Alkoholtest zustimmte, welcher zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 1,56 Promille ergab. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den 48-jährigen ein.

Varel - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, um 12.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des PK Varel einen 44-jährigen Pkw-Fahrer in der Wiefelsteder Straße in Varel. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durch die Beamten angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell