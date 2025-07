Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung 12./13.07. für Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Fahrten unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss

Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ladestraße einen Transporter. Bei dem 30-Jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht einer Amphetaminbeeinflussung. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis belegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann entlassen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 07:20 Uhr stellte die Polizei bei einer weiteren Kontrolle in der Emsstraße eines 36-Jährigen Pkw-Fahrers eine Cannabisbeeinflussung fest. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann entlassen und die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht zum Sonntag fiel gegen 01:00 Uhr einer Streife ein Pkw auf, der zunächst durch Fußgängerzone der Marktstraße in Wilhelmshaven fuhr und anschließend auf der Virchowstraße an der Kreuzung Peterstraße trotz Grünlicht hielt und stehen blieb. Bei der Kontrolle des 35-Jährigen Fahrers konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,89%o. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Bei einer weiteren Kontrolle stellte die Polizei am Sonntag gegen 10:45 Uhr in der Gökerstraße bei einem 36-Jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der junge Mann verweigerte Vortests, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

