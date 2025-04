Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte heute (16.04.2025, 11:20 Uhr) beim Vorbeifahren einen geparkten BMW in der Pranckhstraße Nähe Seydlitzstraße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit dem Fahrzeug. Den Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Demnach handelte sich bei dem gesuchten Auto um einem Toyota Yaris (silber metallic) mit Frankenthaler (FT) Kennzeichen. An dem BMW entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell