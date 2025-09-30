Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Geparktes Wohnmobil gerammt

Am Montag verursachte eine betrunkene Autofahrerin bei Blaustein einen Unfall mit Sachschaden.

Gegen 22.40 Uhr war eine 36-Jährige in der Erhard-Grözinger-Straße in Richtung Berliner Ring unterwegs. Da sie wohl zu schnell fuhr, kam sie mit ihrem Hyundai in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort prallte sie gegen ein geparktes Wohnmobil. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Hyundai-Fahrerin betrunken war. Ein Alcotest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. In einem Krankenhaus nahm ihr ein Arzt Blut ab. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Die Polizei schätz den Schaden am Auto auf 15.000 Euro, den am Ford Wohnmobil auf rund 3.000 Euro. Die Frau erwartet nun eine Anzeige.

