Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Andernach, Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Nickenich (ots)

Am Samstag den 12.07.2025 wurde der Polizei in Andernach gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen im Bereich der L118 / Plaidter Straße in Nickenich gemeldet. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die L118 aus Kruft kommend in Fahrtrichtung Andernach. Auf Höhe der Einmündung zur Plaidter Straße beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Unfallverursacherin in einen im Einmündungsbereich wartenden PKW geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren infolge der Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür musste die L118 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die jeweiligen Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Sowohl die Feuerwehr als auch zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

