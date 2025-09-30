PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Vorfahrt missachtet
Am Montag erhielten zwei Personen Personen Verletzungen bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Die 21-Jährige bog von der B492 bei Hermaringen ab und wollte auf die Kreisstraße 3025 einfahren. Dabei übersah die Fahrerin des Audi einen Opel. Dessen 56-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Hermaringen und konnte den Unfall nicht mehr vermeiden. Die Autos prallten zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 21-Jährige schwere, die 56-Jährige leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1886954 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren