Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Vorfahrt missachtet

Am Montag erhielten zwei Personen Personen Verletzungen bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Die 21-Jährige bog von der B492 bei Hermaringen ab und wollte auf die Kreisstraße 3025 einfahren. Dabei übersah die Fahrerin des Audi einen Opel. Dessen 56-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Hermaringen und konnte den Unfall nicht mehr vermeiden. Die Autos prallten zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 21-Jährige schwere, die 56-Jährige leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1886954 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell