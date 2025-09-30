POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Vorfahrt missachtet
Am Montag erhielten zwei Personen Personen Verletzungen bei einem Unfall.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Die 21-Jährige bog von der B492 bei Hermaringen ab und wollte auf die Kreisstraße 3025 einfahren. Dabei übersah die Fahrerin des Audi einen Opel. Dessen 56-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Hermaringen und konnte den Unfall nicht mehr vermeiden. Die Autos prallten zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 21-Jährige schwere, die 56-Jährige leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
