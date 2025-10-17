Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Werkzeuge

Dingelstädt (ots)

In der zurückliegenden Nacht drangen zwei derzeit unbekannte Täter zunächst widerrechtlich auf ein Grundstück ein, später dann in Werkräume ein. Gegen 04 Uhr verließen sie die Räumlichkeiten im Duderstädter Weg mit prall gefüllten Taschen, Rucksäcken und Eimern. In diesen transportierten sie die aus dem Inneren entwendeten Klein- und Elektrowerkzeuge ab. Diese hatten einen Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Beide Täter sollen männlich gewesen sein. Sie trugen dunkle Oberbekleidung und hatten Taschen bzw. Rucksäcke bei sich. Einer der Täter hatte auffallend weiße Schuhe an. Der anderen hatte dunkle Schuhe mit einer weißen Sohle getragen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchten und sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0270690

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell