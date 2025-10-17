Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Brand gesucht

Görsbach (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19.45 Uhr zu einem Brand bei einer Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße. Aktuellen Ermittlungen zu Folge hantierten mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich mit Pyrotechnik und warfen den brennenden Rest in einen Mülleimer, welcher daraufhin Feuer fing. Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0270136

