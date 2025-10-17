Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedunfall - eine Person verletzt

Heldrungen (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 517 zwischen Oberheldrungen und Heldrungen. Aktuellen Ermittlungen zu Folge fuhren zwei Mopeds hintereinander, als das vorausfahrende Fahrzeug in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als der Fahrzeugführer wieder zurück auf die Fahrbahn einlenkte, stellte sich vermutlich der Lenker quer und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer verletzte sich durch den Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das zweite Moped kam durch den Sturz des vorausfahrenden Fahrzeugs ebenfalls zu Fall, der Fahrer und sein Sozius blieben unverletzt. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zur genauen Unfallursache.

