Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche Bedroht - Polizei stellt Waffen sicher

Nordhausen (ots)

In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es am Donnerstag gegen 20.40 Uhr zu der Bedrohung einer Gruppe Jugendlicher durch einen 58-Jährigen. Der Mann sprach mit einer vorgehaltenen Schreckschusswaffe gegenüber den Jugendlichen Drohungen aus. Bei der Überprüfung der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte eruiert werden, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der betroffene der polizeilichen Maßnahmen führte neben der Schreckschusswaffe auch zwei Messer mit sich. Allesamt wurden ihm abgenommen und sichergestellt.

Da der Mann im Besitz eines Waffenscheines war erfolgte eine Mitteilung an die zuständige Waffenbehörde des Landratsamtes Nordhausen zur weiteren rechtlichen Würdigung und möglichen Folgemaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

