Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassaden besprüht - Staatsschutz ermittelt

Großengottern (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Angerstraße zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen. Am Bürgerhaus, einem Brunnen sowie Parkbänken wurden durch eine Person mittels roter Sprühfarbe verfassungsfeindliche Symbole und Schriften aufgebracht. Die Ausmaße der Graffiti erstreckten sich in einem Fall zu einer Fläche von etwa 170 cm x 220 cm. Durch Zeugenhinweise konnte zunächst ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen ermittelt mit Beamten des Kommissariats für Staatsschutzdelikte. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0270205

