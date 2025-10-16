Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat in Imbiss aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

In einen Imbiss am Rosenhof drangen Unbekannte gewaltsam ein und suchten nach Bargeld. Da sie dieses zunächst im Inneren nicht feststellen konnten brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Aus dessen Inneren erbeuteten sie einen unbekannten Wert an Bargeld. Der Sachschaden an Gebäude und dem Automaten wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0269238

