Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher in Funktionsgebäude
Nordhausen (ots)
In ein Funktionsgebäude des Hohekreuzsportplatzes drangen zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 06.20 Uhr Unbekannte gewaltsam ein. Das Innere des Gebäudes durchsuchten die Täter nach Wertgegenständen. Hier wurde ein Laptop im Wert von etwa einhundert Euro entwendet. Der Schachschaden beträgt indes etwa 600 Euro.
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0269254
