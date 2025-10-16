PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuginsasse bei Mutprobe verletzt

Ichstedt (ots)

Am Mittwochabend beobachtete ein Lkw-Fahrer, wie eine Person gegen 20.10 Uhr während der Fahrt ein Auto verließ und sich anschließend auf der Fahrbahn verletzt. Nach den derzeit geführten Ermittlungen konnte vor Ort geklärt werden, dass der 18-Jährige wohl im Zuge einer Mutprobe oder möglichem Imponiergehabe ankündigte das Fahrzeug während der Fahrt zu verlassen zu wollen. Dies setzte er wenig später in die Tat um, als das Fahrzeug bei etwa 40 km/h die Ortslage von Ichstedt durchfuhr.

In Folge des Sturzes kam es zu mehreren Verletzungen des Heranwachsenden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Polizei rät ausdrücklich davon ab solche Mutproben zu machen. Hierbei können schwere Verletzungen bis hin zu tödlichen Verletzungen auftreten. Darüber hinaus besteht die Gefahr andere Verkehrsteilnehmer nicht unerheblich zu gefährden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

