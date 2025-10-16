PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Eingangstür von Supermarkt beschädigt

Mühlhausen (ots)

In der Volkenröder Straße beschädigten derzeit unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Tatmittel in der zurückliegenden Nacht die Verglasung einer Zugangstür. Die Äußere der Doppelverglasung ging hierbei zu Bruch. Die Verschlusssicherheit war nicht beeinträchtigt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0269110

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

