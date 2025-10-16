Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall und Folgeunfall

Branderode (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines Dacia in der Branderöder Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein. Dieser brach in Teilen ab und durchschlug einen angrenzenden Gartenzaun. Hierbei entstand Sachschaden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht sodass ein Rettungswagen zum Einsatz kam.

Beim Versuch sich an der Unfallstelle, die aufgrund der engen Fahrbahn und den Einsatz der Rettungskräfte weiter verengte, kam es zur Kollision Peugeot mit dem Rettungswagen, welcher beschädigt wurde. Weitere Personenschäden waren nicht zu beklagen.

