Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti festgestellt - Täter dingfest gemacht

Nordhausen (ots)

Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände am Nordhäuser Petersberg kommt es seit Monaten zum Aufbringen von Graffiti. So verstärkten Ordnungsbehörde und Polizei sukzessive ihre Streifentätigkeit - mit Erfolg. Am Mittwochnachmittag konnten Mitarbeiter der Ordnungsbehörde der Stadt Nordhausen drei junge Personen bei der Tat stellen. Hierbei handelt es sich um einen Jugendlichen und zwei Kinder. Durch die Unterstützung der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden die Personalien geklärt und die jungen Tatverdächtigen im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Nun muss im Rahmen der anstehenden Ermittlungen geprüft werden, ob die Gruppe für weitere Taten in Frage kommt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell