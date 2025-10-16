PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhäuser Ortsteil

Bielen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Volvo beabsichtigte von der Sandstraße auf die Nordhäuser Straße aufzufahren, ohne hierbei die Vorfahrt eines Mercedes ausreichend zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit waren. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden Abschleppdienste eingesetzt. Bis 17.45 Uhr kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Sperrungen infolge des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 16.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Einbruchsversuch in Vereinsheim

    Nordhausen (ots) - Von derzeit Unbekannten wurde das Vereinsheim des Kleingartenvereins Hinter der Alten Mühle heimgesucht. In das Innere gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstür. In dem Vereinsheim suchten die Diebe und plünderten ein Sparschwein, welches freiwillige Zuwendungen innehatte. Der Beuteschaden wird allerdings aus nur zehn Euro beziffert. Der Sachschaden indes auf etwa das ...

  • 16.10.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Graffiti festgestellt - Täter dingfest gemacht

    Nordhausen (ots) - Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände am Nordhäuser Petersberg kommt es seit Monaten zum Aufbringen von Graffiti. So verstärkten Ordnungsbehörde und Polizei sukzessive ihre Streifentätigkeit - mit Erfolg. Am Mittwochnachmittag konnten Mitarbeiter der Ordnungsbehörde der Stadt Nordhausen drei junge Personen bei der Tat stellen. Hierbei handelt es sich um einen Jugendlichen und zwei Kinder. ...

  • 16.10.2025 – 15:07

    LPI-NDH: Kollision mit Radfahrer - eine Blutprobenentnahme folgte

    Worbis (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Lange Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Radfahrers festgestellt, dass dieser unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Rückfragen ...

