Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhäuser Ortsteil

Bielen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Volvo beabsichtigte von der Sandstraße auf die Nordhäuser Straße aufzufahren, ohne hierbei die Vorfahrt eines Mercedes ausreichend zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit waren. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden Abschleppdienste eingesetzt. Bis 17.45 Uhr kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Sperrungen infolge des Unfalls.

