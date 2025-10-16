PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch in Vereinsheim

Nordhausen (ots)

Von derzeit Unbekannten wurde das Vereinsheim des Kleingartenvereins Hinter der Alten Mühle heimgesucht. In das Innere gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstür. In dem Vereinsheim suchten die Diebe und plünderten ein Sparschwein, welches freiwillige Zuwendungen innehatte. Der Beuteschaden wird allerdings aus nur zehn Euro beziffert. Der Sachschaden indes auf etwa das zwanzigfache des Beuteschadens.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen suchten und sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0268824

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

