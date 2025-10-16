PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Bach-Kirche Divi-Blasii

Mühlhausen (ots)

An der Kirche am Untermarkt machten sich derzeit Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 22.15 Uhr bis 22.55 Uhr an der Beleuchtung eines Aufstellers zu schaffen. Von den Leuchtmitteln des Freiheitsleuchtens wurden zwei Kabel durchtrennt. Die Beleuchtung fiel anschließend aus. Die Unbekannten nutzten womöglich ein Schneidwerkzeug und die Stromleitungen zu durchtrennen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0269133

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Verkehrsunfall und Folgeunfall

    Branderode (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines Dacia in der Branderöder Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein. Dieser brach in Teilen ab und durchschlug einen angrenzenden Gartenzaun. Hierbei entstand Sachschaden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht sodass ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Beim Versuch sich an der Unfallstelle, die ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhäuser Ortsteil

    Bielen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 16 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Volvo beabsichtigte von der Sandstraße auf die Nordhäuser Straße aufzufahren, ohne hierbei die Vorfahrt eines Mercedes ausreichend zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit waren. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden Abschleppdienste ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Einbruchsversuch in Vereinsheim

    Nordhausen (ots) - Von derzeit Unbekannten wurde das Vereinsheim des Kleingartenvereins Hinter der Alten Mühle heimgesucht. In das Innere gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Zugangstür. In dem Vereinsheim suchten die Diebe und plünderten ein Sparschwein, welches freiwillige Zuwendungen innehatte. Der Beuteschaden wird allerdings aus nur zehn Euro beziffert. Der Sachschaden indes auf etwa das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren