Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Bach-Kirche Divi-Blasii

Mühlhausen (ots)

An der Kirche am Untermarkt machten sich derzeit Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 22.15 Uhr bis 22.55 Uhr an der Beleuchtung eines Aufstellers zu schaffen. Von den Leuchtmitteln des Freiheitsleuchtens wurden zwei Kabel durchtrennt. Die Beleuchtung fiel anschließend aus. Die Unbekannten nutzten womöglich ein Schneidwerkzeug und die Stromleitungen zu durchtrennen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0269133

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell