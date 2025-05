Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Datum: Sonntag, 04. Mai 2025, 20.02 Uhr Einsatzort: Holm, Im Sande Einsatz: FEU G (Feuer, größer als Standard)

Pinneberg (ots)

Kurz nach dem Beginn der Tagesschau wurden die Kameraden der Feuerwehr Holm zu einem Zimmerbrand in Ihrer Gemeinde gerufen. In der Straße Im Sande kam es in einem Einfamilienhaus in der Küche zu einem Feuer. Das breitete sich sehr schnell aus und drohte an der Fassade sich seinen Weg ins das Obergeschoß zu suchen. Zwei gekippte Fenster im Obergeschoß boten dem Feuer im Erdgeschoß einfachen Zugang in die oberen Räume des Hauses. Als die ersten Einsatzkräfte unter der Einsatzleitung vom Wehrführer Lukas Kraack an der Einsatzstelle ankamen wurden umgehend mehrere handgeführte Strahlrohre ins Gebäude und an die Fassade vorgenommen. Das schnelle Handeln brachte einen Erfolg. Das Feuer konnte sich nicht nach Oben ausbreiten. Umfangreiche Löschmaßnahmen im Erdgeschoß und mehrere Kontrollen mittels Wärmebildkamera brachten dann die Gewissheit, die Kameraden haben die Brandausbreitung und den Schaden im Gebäude so klein wie möglich halten können. Da in der Anfangsphase des Einsatzes nicht klar wahr wie viele Atemschutzgeräteträger benötigt werden, hat der Einsatzleiter die Nachbarfeuerwehr Hetlingen nachalarmieren lassen um genügend PA-Träger an der Brandstelle zu haben. Gemeinsam hat man die restlichen Kontrollen und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Ein durch Rauchgase verletzter Bewohner wurde vom Rettungsdienst gesichtet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat noch bei den Nachlöscharbeiten Ihre Arbeit aufgenommen und erste Ermittlungen durchgeführt. Nach dem Einsatz wurde der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes und ein Absetzbehälter Atemschutz (Atemschutzgeräte) der Feuerwehr Wedel an das Feuerwehrhaus in Holm beordert. So konnte direkt nach dem Einrücken der Wehr die volle Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

