Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beamten stellen Dieb bei Katalysatorklau

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurden am Mittwochabend von einem Zeugen in die Felsenkellerstraße gerufen. Dieser hatte beobachtet wie eine männliche Person unter einem Fahrzeug mit einem Trennschleifer hantierte. Die Polizisten eilten zum Tatort und konnten den Täter antreffen, der sich versuchte den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Bei der Flucht sattelte der 45-Jährige ein augenscheinlich manipuliertes Pedelec, für das er, wie die Überprüfung nachdem er gestellt werden konnte ergab, keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Viel mehr noch versuchte der Mann bei der Anhaltung nach den Beamten zu schlagen. Einer der Polizisten wurde hierbei leicht verletzt. Das E-Bike wurde sichergestellt und wird im Nachgang gutachterlich überprüft. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Einhandmesser bei dem Mann festgestellt, welchen zudem sichergestellt wurde.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls im Versuch, dem schweren Fall des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen den 45-Jährigen.

