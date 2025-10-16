PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beamten stellen Dieb bei Katalysatorklau

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurden am Mittwochabend von einem Zeugen in die Felsenkellerstraße gerufen. Dieser hatte beobachtet wie eine männliche Person unter einem Fahrzeug mit einem Trennschleifer hantierte. Die Polizisten eilten zum Tatort und konnten den Täter antreffen, der sich versuchte den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Bei der Flucht sattelte der 45-Jährige ein augenscheinlich manipuliertes Pedelec, für das er, wie die Überprüfung nachdem er gestellt werden konnte ergab, keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Viel mehr noch versuchte der Mann bei der Anhaltung nach den Beamten zu schlagen. Einer der Polizisten wurde hierbei leicht verletzt. Das E-Bike wurde sichergestellt und wird im Nachgang gutachterlich überprüft. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Einhandmesser bei dem Mann festgestellt, welchen zudem sichergestellt wurde.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls im Versuch, dem schweren Fall des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen den 45-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an Bach-Kirche Divi-Blasii

    Mühlhausen (ots) - An der Kirche am Untermarkt machten sich derzeit Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 22.15 Uhr bis 22.55 Uhr an der Beleuchtung eines Aufstellers zu schaffen. Von den Leuchtmitteln des Freiheitsleuchtens wurden zwei Kabel durchtrennt. Die Beleuchtung fiel anschließend aus. Die Unbekannten nutzten womöglich ein Schneidwerkzeug und die Stromleitungen zu durchtrennen. Beamte der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Verkehrsunfall und Folgeunfall

    Branderode (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines Dacia in der Branderöder Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein. Dieser brach in Teilen ab und durchschlug einen angrenzenden Gartenzaun. Hierbei entstand Sachschaden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht sodass ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Beim Versuch sich an der Unfallstelle, die ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhäuser Ortsteil

    Bielen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 16 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein Volvo beabsichtigte von der Sandstraße auf die Nordhäuser Straße aufzufahren, ohne hierbei die Vorfahrt eines Mercedes ausreichend zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit waren. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden Abschleppdienste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren